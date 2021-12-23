В Севастополе по ФЦП построят более 50 объектов для улучшения мобильной связи

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство 52 объектов для развития сети мобильной связи запланировано в Севастополе в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года, сообщила журналистам в четверг директор департамента цифрового развития города Александра Осипова.

Президент России Владимир Путин ранее в четверг в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Крым-24" Александра Федочака о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове, заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно, "чтобы не помешать этому процессу".

"Правительство Севастополя инициировало реализацию программы "Строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования в городе Севастополе" в рамках федеральной целевой программы. Запланирована установка 52 объектов связи: опор двойного назначения и антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования операторов мобильной связи. Объекты будут размещены как в черте города (в первую очередь, в местах плотной жилой многоэтажной застройки, в местах отдыха, натуристических маршрутах), так и в сельских населенных пунктах", - рассказала Осипова.

Она отметила, что создание такой инфраструктуры очень дорогостояще. Однако это позволяет повысить качество услуг связи и расширить их спектр.

"То, о чем говорил президент в части мобильной связи, очень актуально для нас: не секрет, что на территории Республики Крым и города Севастополя не работают материковые операторы большой четверки. У нас осуществляют деятельность несколько операторов мобильной связи, которые реализуют свои инвестиционные проекты. Так, наиболее крупным оператором ООО "К-Телеком" в 2021 году выведены в эфир пять новых базовых станций в наиболее критичных районах города, оператор "Севмобайл" запустил станцию в поселке Ласпи. Правительство Севастополя оказывает содействие в реализации этих планов, и в 2021 году под размещение оборудования подвижной радиотелефонной связи выделено порядка 20 земельных участков", - добавила Осипова.

Ситуация в Севастополе

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида". Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение увеличить финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, правительство согласовывает вопрос выделения дополнительных средств с 2025 по 2030 год.