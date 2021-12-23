"Волшебный трамвай" начал курсировать по улицам Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. "Горэлектротранс" в Петербурге по новогодней традиции выпустил на линию "Волшебный трамвай": несколько вагонов, украшенных гирляндами, можно будет встретить в разных районах города. В этом году предпочтение отдали современным моделям, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

"Сразу три волшебных вагона с праздничной иллюминацией в разные дни будут курсировать по маршрутам: №3, 6, 40, 45, 43, 49, 23, 7, проезд в них - по цене обычной поездки на общественном транспорте. По новогодней городской традиции, встретить волшебный трамвай - к исполнению желаний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что акция существует уже пять лет, обычно праздничный наряд примеряли как раритетные вагоны, так и их современные братья, однако в этом году радовать пассажиров будут современные модели, украшенные иллюминацией в "стиле европейского Рождества". В декоре новогодних трамваев применены более 20 тыс. светодиодов, позволяющих ежедневно создавать различные вариации свечения гирлянд. Кроме того, каждый желающий может поучаствовать в конкурсе. За лучшее фото с таким трамваем, победители смогут сесть за руль современного тренажера-симулятора или отправиться в поездку на туристическом трамвае.