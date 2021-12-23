Депутат ГД призвала развивать "живые форматы" досуга в школах наравне с виртуальными

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" считает одной из главных задач обеспечение школы развитой спортивной инфраструктурой и возможностями для активного времяпрепровождения детей, чтобы эти форматы существовали наравне с интернет-возможностями для досуга. Об этом заявила журналистам глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в четверг, комментируя темы, поднятые на пресс-конференции президента России Владимира Путина.

В ходе пресс-конференции глава государства обратил внимании на то, что интернет не должен подменять реальную жизнь молодежи, а лишь дополнять ее. Как отметил президент, молодые россияне должны жить полноценной жизнью, заниматься спортом, посещать музеи и театры.

"Вот почему мы в партии "Единая Россия" ставим задачу, чтобы в школах была развитая спортивная инфраструктура, работали театральные кружки. Эти форматы должны быть задействованы не в меньшей степени, чем интернет", - отметила Казакова.

По ее словам, сейчас члены партии совместно с Минпросвещения работают над тем, чтобы в каждой школе "появился театральный кружок, был спортивный клуб, создавались пространства для активности детей, чтобы в школах могли работать детские объединения, движения". "Но, подчеркну, это не исключает использования "белого", безопасного интернета и создания здесь полезного контента для детей. И это также для нас одна из приоритетных задач", - сообщила Казакова.