Муфтий Альбир Крганов: продвижение "гендерного мракобесия" способно разрушить государства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Активное продвижение западного "гендерного мракобесия" способно разрушить государства и общества, и в осуждении этого явления российские мусульмане полностью солидарны с главой государства. Об этом сказал в четверг ТАСС глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российское общество морально защищено от западного "гендерного мракобесия", и он лично также придерживается "того традиционного подхода, что женщина - это женщина, а мужчина - мужчина". Глава государства отметил, что особенность и сила российского общества заключается в том, что государство складывалось как многоконфессиональное и многонациональное.

"В отношении "гендерного равенства". Господь давно определил, что семья - союз мужчины и женщины, так говорится в священных книгах. А все, что этому не соответствует, богопротивно, и так разрушались государства. Мы же помним истории, которые записаны в священном Коране, и в Евангелии, и в Торе. И у верующих не короткая память - у них память очень долгая, и они для того, чтобы не происходили вот эти описанные в священных книгах катаклизмы, кары Божии, и говорят о том, что надо жить по заветам Божьим", - сказал Крганов.

Он напомнил, что недавно в Конституцию РФ были внесены изменения, , в частности, упоминание о Боге, укрепляющие в обществе традиционные ценности.

"Существующая взвешенная и системная работа в государственно-религиозных отношениях приветствуется верующими нашей страны", - добавил муфтий.