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Большая пресс-конференция Владимира Путина

РПЦ считает, что заявления Путина в поддержку семьи станут важным сигналом для многих

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что такие сигналы важны как для российских граждан, так и для жителей других стран

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заявления президента РФ Владимира Путина о поддержке традиционных ценностей в сфере семьи станут важным сигналом для людей в тех странах, которые обеспокоены защитой брака как союза мужчины и женщины. Для эффективной же защиты от "гендерного мракобесия" нужно деятельное взаимодействие традиционных религиозных общин, общества и государства, заявил ТАСС глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина
Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина

В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил о том, что российское общество морально защищено от западного "гендерного мракобесия", он лично также придерживается "того традиционного подхода, что женщина - это женщина, а мужчина - мужчина". Глава государства отметил, что особенность и сила российского общества заключается в том, что государство складывалось как многоконфессиональное и многонациональное.

"Поддержка традиционных ценностей в сфере семьи, необходимость которой подчеркнул президент России Владимир Путин, - это важный сигнал не только для российского общества, но и для людей в других странах, которые обеспокоены защитой брака как союза мужчины и женщины. На наших глазах в ряде стран происходит то, что президент справедливо назвал "мракобесием", а именно разрушение института семьи, самих представлений о мужчине и женщине, которые лежат в основе европейской цивилизации", - сказал Легойда.

Он также обратил внимание на слова президента о том, что у народов России есть "внутренняя моральная защита" от таких явлений, она связана с принадлежностью к традиционным религиям.

"Чтобы эта защита работала, нужно деятельное соработничество традиционных религиозных общин, общества и государства. Сами по себе ценности не появляются, они - результат воспитания, образования, присутствия в публичном пространстве смыслов и идей, а не исключительно бизнеса и развлечений. Государство уже предпринимает усилия в этой области, надеюсь, они будут масштабироваться", - добавил представитель Русской православной церкви.

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РоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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