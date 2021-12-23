На Украине вводят штрафы за сбор грибов и лечебных трав

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины в четверг своим постановлением утвердило размер штрафов за причинение вреда природно-заповедному фонду, который будет зависеть от степени нанесенного ущерба.

Кабмин постановил, что один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить 75 гривен ($2,7). Сбор лечебных трав обойдется в 30 гривен (более $1) за цветок, сбор ягод - в 378 гривен ($14) за килограмм, орехов - в 1 154 гривны (почти $43) за килограмм.

Рыбалка без разрешения в зависимости от улова обойдется от 83 гривен ($3) за одного карася до 12,5 тыс. гривен (более $460) за гибрид осетровых рыб. Даже за уничтожение жабы-ропухи придется заплатить 130 гривен (почти $5), озерные жабы дешевле - 14 гривен ($0,5) за одну особь. Раздавленного жука-гноевика оценили в 22 гривны ($0,8), богомола - в 58 гривен (более $1).

За несанкционированную охоту штрафы более серьезные. За оленя европейского браконьер заплатит 45,6 тыс. гривен (почти $1 700), за кабана - 30,4 тыс. (более $1,1 тыс.), за бобра - около 8 тыс. (почти $300), лисицу - 7,2 тыс. (около $270). Самовольная заготовка сена обойдется от 11,4 тыс. ($420) до 50 тыс. гривен ($1,85 тыс.) из расчета на гектар территории. Выпас скота - от 251 до 754 гривен (от $93 до $280).

Огромные штрафы ожидают тех, кто будет заниматься незаконной вырубкой деревьев. За дерево, срубленное в степной зоне, придется платить от 257 гривен до 18,3 тыс. гривен (почти $680), в зависимости от диаметра ствола. За повреждение растительности возрастом до пяти лет придется платить от 182,3 тыс. до 227,8 тыс. гривен (более 8,4 тыс. долларов) из расчета на гектар площади. А если возраст растений больше - от 227,8 тыс. до 273,4 тыс. гривен ($10 тыс.).

Отмечается, что постановление принято с целью обеспечения выполнения полномочий Государственной экологической инспекцией Украины, ее территориальными и межрегиональными органами. При этом не указано, относится ли оно к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. Не указано также, кто должен давать разрешение на рыбную ловлю, сбор грибов и трав и охоту.