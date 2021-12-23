Российский Дед Мороз посетит Сирию и раздаст более 23 тыс. подарков детям

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский Дед Мороз отправится 24 декабря в Сирию, где до 30 декабря будет поздравлять сирийских детей, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии, которое прошло по видеосвязи.

"В рамках гуманитарной акции "Новогоднее путешествие российского Деда Мороза к сирийским детям" с 24 по 30 декабря пройдут гуманитарные акции по передаче детям новогодних наборов в городах Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Камышлы, Латакия, Тартус, Хама и Эс-Сувейда", - рассказал Мизинцев.

Он добавил, что Дед Мороз раздаст детям Сирии более 23 тысячи новогодних подарков и 200 елок с игрушками.

Также российская делегация передаст теплую одежду и обувь для детских приютов и монастырей, воспитывающих детей-сирот. Кроме того, сирийским детям будут переданы компьютеры, телевизоры, учебники, канцелярские наборы, мебель "и еще много всего, что так необходимо для обеспечения учебного процесса в сирийских школах", добавил начальник НЦУО. Мизинцев добавил, что ранее российский Дед Мороз уже раздал новогодние подарки детям сирийских военных, погибших в борьбе с террористами.

Генерал также рассказал, что в 2022 году для сирийских детей планируется организовать различные культурно-образовательные программы, большинство российских регионов уже выразили готовность принять у себя детей со всех провинций Сирии.

"Наши дети должны дружить и поддерживать друг друга, в будущем это позволит умножить и укрепить дружественные связи между сирийским и российским народами, - пояснил Мизинцев.