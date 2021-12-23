Россия доставила в Сирию 1775 тонн гуманитарного груза за 2021 год

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия в течение 2021 года направила в Сирию 1775 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Благодаря активной позиции федеральных органов исполнительной власти, субъектов и организаций РФ в 2021 году доставлено в Сирию 1775 тонн гуманитарного груза, куда вошли электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, школьные принадлежности, одежда и другие предметы первой необходимости", - рассказал генерал.

Начальник НЦУО уточнил, что за год в Сирии проведено 183 гуманитарные акции, которые охватили практически всю территорию страны.

Он добавил, что в июле и ноябре состоялись визиты российских межведомственных делегаций в Сирию, в которых приняли участие представители 22 министерств и ведомств, 23 субъектов и 18 организаций.

Мизинцев руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию. Заседание штабов РФ и Сирии прошло по видеоконференцсвязи.