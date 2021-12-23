Темп заболеваемости COVID-19 в Смоленской области вырос почти на 8% за неделю

ТАСС, 23 декабря. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Смоленской области, по оценке эпидемиологов, является нестабильной. Темп заражаемости в период с 13 по 19 декабря вырос почти на 8%, при этом почти в 17% случаев у пациентов диагностируется пневмония, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону в четверг.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в шести регионах России, в том числе в Смоленской области.

"С начала декабря 2021 года наблюдается нестабильная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На прошедшей 50-й неделе (13.12.2021 - 19.12.2021) зарегистрирован рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 7,9%", - сообщили в областном управлении надзорного ведомства.

Всего в период с 13 по 19 декабря в регионе было зарегистрировано 1,5 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом у 16,8% пациентов диагностированы последствия в виде пневмонии. Более чем у 82% заболевание протекает в форме ОРВИ. "Среди заболевших COVID-пневмонией 98,9% составляют лица старше 30 лет", - отметили в управлении.

По данным регионального департамента здравоохранения на 22 декабря, вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли 423 667 человек, вторым - 400 267 человек. "Охват [вакцинацией] взрослого населения составляет 55,7%", - отметили в пресс-службе.

В Смоленской области с начала пандемии, по информации сайта стопкоронавирус.рф на 23 декабря, выявлено 83 443 случая заражения коронавирусом, из них 225 - за последние сутки. Выздоровели 66 986 человек, умерли 2 307 пациентов.