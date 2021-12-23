{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хуснуллин призвал организовать бесперебойную работу ЖКХ в новогодние праздники

Вице-премьер также поручил сформировать необходимое количество аварийных бригад, обеспеченных в полном объеме материально-техническим запасом для ликвидации аварий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию призвал губернаторов организовать бесперебойную работу систем жилищно-коммунального хозяйства в новогодние и рождественские праздники.

"Прошу вас уделить особое внимание надежности оказания услуг ЖКХ - организовать дежурства ответственных лиц на предприятиях ЖКХ и в органах исполнительной и муниципальной власти, обеспечить наличие фактически сформированного нормативного запаса топлива на источниках теплоснабжения", - приводятся на сайте правительства слова Хуснуллина.

Он также призвал сформировать необходимое количество аварийных бригад, обеспеченных в полном объеме материально-техническим запасом для ликвидации аварий.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Ректора КФУ Гафурова временно отстранили от должности
Временно исполнять его обязанности будет проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский
Читать полностью