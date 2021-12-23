Хуснуллин призвал организовать бесперебойную работу ЖКХ в новогодние праздники

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию призвал губернаторов организовать бесперебойную работу систем жилищно-коммунального хозяйства в новогодние и рождественские праздники.

"Прошу вас уделить особое внимание надежности оказания услуг ЖКХ - организовать дежурства ответственных лиц на предприятиях ЖКХ и в органах исполнительной и муниципальной власти, обеспечить наличие фактически сформированного нормативного запаса топлива на источниках теплоснабжения", - приводятся на сайте правительства слова Хуснуллина.

Он также призвал сформировать необходимое количество аварийных бригад, обеспеченных в полном объеме материально-техническим запасом для ликвидации аварий.