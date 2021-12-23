Муфтий Альбир Крганов назвал карикатуры на пророка Мухаммеда провокационными

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Карикатуры на пророка Мухаммеда, публикуемые в СМИ некоторых европейских стран, действительно являются не свободой творчества, а провокацией с целью внесения смуты, и Россия здесь, "как стена", стоит на страже традиционных норм и ценностей многоконфессионального общества. Об этом сказал в четверг ТАСС глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир Крганов, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции.

Отвечая на вопросы, Путин, в частности, заявил о том, что оскорбление пророка Мухаммеда и размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" - это не свобода творчества, а "нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей".

"Как мусульманин, конечно же, я поддерживаю и благодарю президента за позицию по карикатурам на пророка Мухаммеда. Действительно, это никакое не творчество, а специально подготовленная, я бы сказал, провокация, чтобы вносить смуту и решать какие-то свои грязные задачи. Этого делать в культурном, в нормальном современном обществе ни в коем случае нельзя", - сказал Крганов.

Он отметил, что "Россия стоит на страже исторических, человеческих, нравственных ценностей".

"И здесь мы, конечно, как стена <...>. И глава государства <...> говорит с осознанием того, что действительно российское общество однозначно в понимании этих вопросов и формулировок", - добавил муфтий.