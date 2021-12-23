В Воронежской области предприятиям общепита разрешили работу по ночам

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области разрешили работу предприятиям общественного питания с 23:00 мск до 06:00 мск, которую отменили в октябре из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Александр Гусев отреагировал на обращения воронежских рестораторов и разрешил работу заведений общепита с 23:00 до 06:00 - при обязательном сохранении ряда действующих ограничений: дистанционная рассадка, проверка QR-кодов, наличие средств дезинфекции и прочих", - сообщила она.

В октябре из-за роста заболеваемости ковидом в Воронежской области ввели запрет на работу предприятий общественного питания, позже ее разрешили возобновить при предъявлении сертификата о вакцинации и только до 23:00 мск. В преддверии нового года ряд предпринимателей региона обратились к губернатору с просьбой разрешить ночную работу кафе и ресторанов, чтобы было можно провести праздничные мероприятия.

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 191 276 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 142 019 человек, 10 021 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, отменены массовые мероприятия. В регионе введена система ковид-сертификатов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. На 23 декабря от коронавируса в регионе привито 1 248 794 человека, в том числе двукратно 1 189 885, план выполнен почти на 80%. Ревакцинацию прошли 181 920 человек.