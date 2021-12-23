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Москва договорилась с сирийскими курдами о ДНК-тестах для идентификации детей из России

Провести ДНК-тестирование детей российской стороне разрешили с января, сообщила омбудсмен Мария Львова-Белова

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская сторона договорилась с курдскими формированиями в Сирии о проведении ДНК-тестов для детей, находящихся в лагере беженцев на сирийской территории, для идентификации российских детей и возвращения их в семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Она отметила, что ее первая поездка в Сирию в качестве омбудсмена состоялась 14 декабря. "Мы договорились с курдской стороной. Провели переговоры, после чего с января нам разрешили взять тесты ДНК у части детей и начать малыми группами их вывозить в Россию", - отметила Львова-Белова.

"Очень важно, чтобы у детей по-настоящему появилась нормальная семья, нормальные условия, нормальные возможности по здоровью, по образованию", - отметила омбудсмен.

Теги
СирияРоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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