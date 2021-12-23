Дети в Сирии получат новогодние подарки из Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Дети из нескольких провинций Сирии в канун Нового года получат подарки от Ростовской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении информационной политики регионального правительства.

"Делегация Ростовской области под руководством заместителя губернатора Вадима Артемова примет участие в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии, которое пройдет в Дамаске в конце декабря. По решению донского губернатора Василия Голубева участники делегации также станут участниками гуманитарной акции, в рамках которой передадут новогодние подарки детям из девяти провинций Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

В управлении информполитики уточнили, что в качестве подарков передадут сладости, постельное белье и детские вещи. Объем гуманитарного груза составляет больше тонны. В его формировании принимали участие ростовские предприятия и организации, а также добровольцы.

В середине ноября Ростовская область уже передавала гуманитарную помощь жителям пострадавших от войны районов Сирии. Всего в республику было направлено более 20 тонн товаров первой необходимости, в том числе рис, сахар, мука и растительное масло.

Голубев 23 ноября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риядом Хаддадом. Глава региона тогда сообщал, что Ростовская область примет школьников из Сирии, которые приедут для отдыха и знакомства с Россией. Посол Сирии в РФ, в свою очередь, пригласил губернатора посетить Пальмиру, которая была освобождена от террористов Вооруженными силами РФ.