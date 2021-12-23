Музей истории Петербурга представил выставку "Ленинградское детство. 1920-е - 1980-е"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Государственный музей истории Санкт-Петербурга в четверг представил в Инженерном доме Петропавловской крепости выставку "Ленинградское детство. 1920-е - 1980-е". В экспозиции представлено множество подлинных материалов, связанных с разными историческими отрезками и показывающих, какой была жизнь юных ленинградцев на каждом из них, передает корреспондент ТАСС.

"Мы выставляем, в первую очередь, подлинные материалы. Если уж он не подлежит экспонированию открыто, находится в каком-то тяжелом состоянии, то, конечно, делают копии. Но мы на день открытия этой выставки постарались показать все-таки подлинники. Потом, может быть, придется заменить что-то. Особенно документы 20-х годов не могут находиться долго в экспозиции, хотя они очень интересные. Их надо хранить", - поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС куратор выставки, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Тамара Ковалева.

Посетители выставки смогут своими глазами увидеть, как менялась жизнь ленинградских детей с течением времени, какие книжки они читали, на какие фильмы ходили, о чем мечтали. В экспозиции представлены уникальные фотографии, документы, плакаты, живописные и графические работы, архитектурная графика, скульптура, школьная форма тех времен, а также единственные в своем роде ленинградские елочные игрушки. С последним создателям выставки очень помогла Гуля Ефанова, коллекционер елочных игрушек, которая предоставила музею незаменимые экспонаты из собственной коллекции.

"Я вот, например, точно знаю, чем ленинградское детство отличалось от детства в других городах, - например, елочными игрушками. Потому что такие игрушки были только в Ленинграде: лучшие художники, профессиональные скульпторы, которые заканчивали наши художественные вузы. Если брать московские игрушки, то есть какая-то одна игрушка, утвержденная худсоветом, и она всегда будет одинаковой, несмотря на то, что это ручная работа", - рассказа корреспонденту ТАСС Гуля Ефанова.

Особое место на выставке занимает отдел экспозиции, посвященный тем детям, которые в силу обстоятельств детства были лишены - детям-блокадникам. На выставке представлены три письма Юры Рождественского отцу на фронт, копии знаменитых дневниковых записей Тани Савичевой, записки ленинградского школьника Гарри Эзопа, пионерский галстук со значком, принадлежавшие юной партизанке Юте Бондаровской, и даже на этом перечень представленных экспонатов не заканчивается.