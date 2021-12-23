Reuters: японский профессор создал телевизор, способный передавать вкус еды

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Профессор токийского университета Мэйдзи Миясита создал прототип телевизионного экрана, который может передавать вкус пищи. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что необычное устройство получило название "Taste the TV", что в переводе означает "попробуй телевизор на вкус". Телезрителям действительно предлагается лизнуть экран, чтобы почувствовать вкус еды, которая изображена на телевизионной картинке. Секрет создания вкусовых ощущений на поверхности телеэкрана заключается в 10 небольших контейнерах с ароматизаторами, которые в зависимости от сюжета телепередачи распыляют жидкость одновременно в нужной комбинации. Затем созданная смесь вкусовых добавок подается на гигиеническую пленку на экране телевизора и зрителю предлагается дотронуться до нее языком.

"Наша задача состоит в том, чтобы сделать возможным для людей получить ощущения, подобные тому, как если бы они обедали в ресторане на другом конце света, оставаясь при этом дома", - рассказал профессор Миясита. Он отметил, что в эпоху пандемии COVID-19 подобная технология может улучшить взаимодействие людей с внешним миром.

Миясита работает с командой из 30 студентов, которые помогают ему в создании устройств подобных телевизору, способного передавать вкус еды. По приблизительным оценкам профессора, его творение будет стоить около 100 тыс. иен ($875). Он также рассчитывает, что его изобретение будет пользоваться успехом при проведении специальных образовательных программ для профессиональных поваров, дегустаторов и сомелье, а также дегустационных игр и викторин для широкого круга телезрителей.

В ходе презентации "вкусного телевизора" возможности нового устройства продемонстрировала одна из студенток японского профессора по имени Юки Хоу. Она произнесла перед экраном пожелание попробовать шоколад. Когда же специальная жидкость через некоторое время поступила на поверхность телевизора, Юки прикоснулась к экрану языком и отметила, что вкус ароматизатора был в точности похож на молочный шоколад.