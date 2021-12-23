Ректора КФУ Гафурова временно отстранили от должности

ТАСС, 23 декабря. Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров, арестованный по делу об убийстве по найму, временно отстранен от должности. Врио ректора назначен проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ в Telegram-канале .

"Временно исполняющим обязанности ректора Казанского (Приволжского) федерального университета назначен Дмитрий Альбертович Таюрский. Ранее занимавший должность ректора университета Гафуров Ильшат Рафкатович временно отстранен от занимаемой должности", - отмечается в сообщении.

Дмитрий Таюрский ранее занимал должности доцента кафедры общей физики, замдекана физического факультета, заместителя директора по образовательной деятельности Института физики КФУ, проректора по научной деятельности. Награжден медалью "За вклад в реализацию государственной политики в области образования", имеет почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Татарстан".

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал Гафурова до 21 февраля 2022 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, в данный момент он числится обвиняемым по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму.