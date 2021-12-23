Томенко сообщил, что на Алтае нет дефицита угля, о котором заявили Путину

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Уголь, о дефиците которого сообщила алтайская журналистка во время ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, есть во всех районах Алтайского края. Муниципалитетам его выделили из резервного фонда региона, между тем цены на топливо выросли более, чем в полтора раза, сообщил журналистам в четверг после пресс-конференции губернатор региона Виктор Томенко.

Журналистка из Алтайского края Александра Черданцева во время пресс-конференции спросила президента о высоких ценах на уголь, из-за которых некоторые муниципалитеты региона в этом году столкнулись с дефицитом топлива.

"Александра сказала, что некоторые муниципалитеты не смогли вовремя начать отопительный сезон из-за того, что не было угля. Это не так. Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал. В отдельных муниципалитетах частники допустили сбои с привозом угля для населения. Край вмешался: там, где потребовалось, дал уголь из краевого резерва. Его распределили между теми жителями, кто не закупил твердое топливо своевременно, теми, кто нуждался. Частники в итоге поставки наладили. Сегодня уголь для населения есть везде в крае", - сказал Томенко.

Губернатор уточнил, что цена на уголь выросла и люди выражают недовольство из-за этого. "Людям это не нравится, они ругаются, но топят свои дома дорогим углем. Это в полной мере относится и к Локтевскому району (район привела в пример журналистка - прим. ТАСС). Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают. Для населения, для отопления частных жилых домов уголь привозят из Кузбасса и Казахстана. Это делают частные заготовительные компании. Осенью для тех, кто не захотел или не успел или не смог купить уголь летом, он, действительно, серьезно подорожал - более чем в полтора раза, даже на 60%. К тому же в отдельных муниципалитетах частники допустили сбои с привозом угля для населения", - подчеркнул глава региона.

О проблемах с поставками угля на Алтае

Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. Информация о дефиците топлива в Локтевском районе стала поводом для проверки регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры края. По данным властей, проблемы с приобретением угля у жителей возникли из-за отсутствия поставок с территории соседнего Казахстана и ростом цен на уголь из Кемеровской области. Власти края объясняли ситуацию с резким подорожанием топлива в Кемеровской области, также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, реальный дефицит угля на рынке связан также с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.