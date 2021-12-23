В Китае заявили об эффективности бустерной дозы Comirnaty против омикрон-штамма

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга пришли к выводу, что бустерная доза вакцины Comirnaty германской компании BioNTech эффективна против штамма COVID-19 "омикрон". Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг Университетом Гонконга.

Исследования, проведенные совместно с Китайским университетом Гонконга, свидетельствуют о том, что применение трех доз вакцины Comirnaty обеспечивает выработку достаточного уровня антител против варианта "омикрон". Положительный эффект также наблюдается при бустерной инъекции этим препаратом после двух доз вакцины CoronaVac.

В то же время специалисты отмечают, что третья доза CoronaVac не позволяет обеспечить надежной защиты от омикрон-штамма.

15 декабря гонконгские ученые заявили, что используемые в этом специальном автономном районе КНР вакцины Comirnaty и CoronaVac в объеме двух доз практически не действуют против нового штамма коронавируса "омикрон".