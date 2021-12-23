Военные исполнили желание мальчика из Воронежской области прокатиться на танке Т-90

ТАСС, 23 декабря. Военные танкисты исполнили новогоднюю мечту семилетнего Егора Фоменко из Воронежской области, обратившегося к президенту РФ Владимиру Путину в рамках всероссийской акции "Елка желаний" с просьбой прокатиться на танке Т-90.

Мечта мальчика осуществилась на военном полигоне Алабино. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, юного танкиста здесь встретил командующий единственной в России танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. Перед тем, как Егор прокатился на танке, Кисель устроил для него короткую презентацию Т-90.

"Командующий рассказал о тактико-технических характеристиках боевой машины и экипировке современного танкиста. Затем генерал-лейтенант предложил Егору занять место командира танка и под командованием юного танкиста лично прокатил его по трассе "Танкового биатлона", - отметили в округе. Кроме того, Кисель пригласил Егора будущим летом посетить настоящий "Танковый биатлон", который пройдет в рамках Армейских международных игр в Алабино.

Егор также познакомился с вооружением и военной техникой Таманской мотострелковой дивизии, также мальчику показали штатную стрельбу из вооружения танков Т-72Б3. Экскурсия завершилась чаепитием с командованием танковой армии, где Егору вручили сладкий подарок от Деда Мороза, макет танка, стоящего на вооружении армии, и танковый шлемофон, а мальчик в ответ поблагодарил военных за подарки и исполнение мечты.