Выставка об игрушках, побывавших в космосе, открылась в Музее космонавтики

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Выставка "Куклы - не игрушки", где, в частности, представлены игрушки, побывавшие в космосе, открылась в Музее космонавтики в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Двадцать третьего декабря в московском Музее космонавтики открылась выставка "Куклы - не игрушки". Посетители могут увидеть первую куклу, которая побывала в космосе, игрушку-участника космического полета, узнают, какие космические экипажи брали игрушки с собой на борт и как они выглядели, какие покорители космоса вдохновляют мастеров авторской куклы, о традиции использовать в качестве индикаторов невесомости мягкие игрушки и многое другое. На выставке и дети, и взрослые смогут окунуться в атмосферу сказки, вспомнить свои любимые игрушки и полюбоваться экспонатами-участниками международных выставок авторской куклы, поностальгировать, вспомнив улетающего олимпийского Мишку и увидеть его последователя из наших дней - талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - волка Забиваку, а также проследить эволюцию игрушек в составе космических экипажей", - рассказал собеседник агентства.

Выставка проводится в партнерстве с секцией авторской куклы Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.

"Игрушка для каждого из нас - это машина времени, которая отправляет во времена беззаботности и счастья, когда Новый год был одним из самых желанных праздников. Мы ждали его с замиранием сердца и искренне надеялись на чудо. Именно эту атмосферу мы попытались воссоздать в нашей выставке, но, конечно же, сделали это в привязке к космосу", - приводятся в сообщении слова заведующей научно-экспозиционного отдела Музея космонавтики в Москве Татьяны Геворкян.

Музей космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев России. История музея началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент "Покорителям космоса". Сегодня Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев Департамента культуры города Москвы. В 2020 году Музей космонавтики завоевал Гран-При международного фестиваля "Интермузей".

Современная экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов. Коллекция музея насчитывает более 100 тыс. единиц хранения: образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателию, нумизматику, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики.