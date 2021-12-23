В Кисловодске реконструируют старейший санаторий

ПЯТИГОРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Инвестор приступил к реконструкции санатория "Академический" в Кисловодске (Ставропольский край), построенного почти 100 лет назад. Предполагается, что к 2023 году восстановленный санаторий, который будет называться "Источник Кисловодск", даст дополнительно более 500 койко-мест, сообщил журналистам в четверг исполняющий обязанности главы Кисловодска Евгений Моисеев.

"В Кисловодске приступили к реконструкции санатория "Академический". Восстановление исторических зданий, которые дадут городу новые места размещения и рабочие места, - большой плюс не только для экономики города, но и его инвестиционной привлекательности. Развитие санаторно-курортной отрасли в городе-здравнице - одна из наших основных задач на сегодня", - сообщил Моисеев.

По его словам, будущий санаторий "Источник Кисловодск" даст городу дополнительные 543 койко-места, в нем будет несколько корпусов - лечебные и спальные, а также подземный паркинг. Проект реализуют к 2023 году.

"Здание санатория было построено в 1934 году по проекту архитектора Мирона Мержанова, автора проектов сталинских дач. Здравница была заброшена более 30 лет, а в 2000-х там случился пожар, сильно повредивший строение. В 2017 году санаторий признали объектом культурного наследия регионального значения", - отметил и.о. главы курорта.