Татарстану требуется 40 млрд рублей на инфраструктуру земельных участков многодетных семей

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Примерно 40 млрд рублей необходимо Татарстану на развитие в регионе инфраструктуры для земельных участков, которые выделяются многодетным семьям. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В четверг на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что поставит перед правительством задачу о направлении государственной поддержки в том числе на подведение инфраструктуры к земельным участкам, которые выделены многодетным семьям.

"За счет целевых средств на данный момент, к примеру, грунтовыми дорогами обеспечены 29 387 участков (70%), линиями электропередачи - 22 093 участка, ведется работа по водоснабжению, газоснабжению. В то же время с учетом выделенных земель и подачей новых заявок потребность в развитии инфраструктуры сегодня составляет порядка 40 млрд рублей", - сообщила Галимова.

Она уточнила, что на 23 декабря в собственность земельные участки получили 41 676 семей. Работа по приему новых заявок и оформлению документации продолжается.

Путин во время пресс-конференции отметил, что на развитие инфраструктуры выделено 500 млрд рублей, еще 460 млрд рублей направлены в рамках национальных проектов, также на эти цели предусмотрены средства из Фонда национального благосостояния.