Почти 190 автобусов приобрели для школ и колледжей Белгородской области в 2021 году

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Почти 190 автобусов для перевозки детей получили школы и колледжи Белгородской области в 2021 году. Последняя партия машин отправилась в четверг в 12 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В этом году мы приобрели 186 автобусов, почти на 500 млн рублей. Мы стараемся делать все для того, чтобы наши дети могли безопасно и комфортно добираться до школ и колледжей", - приводит пресс-служба слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Он уточнил, что последняя партия автобусов отправилась в школы Борисовского, Корочанского, Прохоровского районов и в Грайворонский городской округ, а также в колледжи и техникумы Алексеевского, Старооскольского, Яковлевского и Валуйского городских округов, Вейделевского, Чернянского районов и Белгорода.

В следующем году, по словам Гладкова, планируется закупить еще 132 машины.

"Благодаря новым школьным автобусам будут разгружены действующие маршруты и открыты дополнительные. Маршрутная сеть охватывает свыше 40 населенных пунктов. Она разработана в соответствии с нормами СанПин, которые регламентируют удаленность от учебного заведения порядка 1 км", - добавил Гладков.