Калининград увеличит номинал жилищных сертификатов для учителей до 2-2,5 млн рублей

КАЛИНИГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области увеличат номинал сертификатов на приобретение жилья учителями с действующего 1,5 млн рублей до 2 млн или 2,5 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Финансирование жилищных сертификатов для учителей будет увеличено, сегодня мы решаем, до 2 млн или 2,5 млн рублей", - заявил губернатор области Антон Алиханов, которого цитирует пресс-служба.

Дополнительная мера поддержки в виде жилищного сертификата для учителей была введена в области по инициативе губернатора в июне текущего года. Номинал сертификата составлял 1,5 млн рублей. Претендовать на жилищный сертификат могут учителя в возрасте до 40 лет включительно на дату подачи заявления, имеющие стаж педагогической деятельности учителя не менее трех лет в соответствующей должности, они должны преподавать русский язык, литературу, математику, физику, информатику и ИКТ, химию, биологию или иностранные языки. Кроме того, выплата стала доступна педагогам начальных классов. Первые 15 человек получили такие сертификаты в преддверии Дня учителя, еще 15 учителей - в этот четверг. Алиханов отметил, что после увеличения номинала сертификатов тем, кто получил их до повышения суммы, будут сделаны соответствующие доплаты.

В региональной системе образования 12,5 тыс. педагогических работников, из них 7,2 тыс. учителей. Средний возраст учителей составляет 43 года. Более 6,2 тыс. педагогов аттестованы на первую и высшую квалификационные категории. На данный момент 500 педагогов - участники регионального проекта "Большая перемена". В этом году 166 управленческих команд повысили квалификацию по программе воспитания и 150 - по программе личностного потенциала.