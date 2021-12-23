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Пандемия COVID-19

Во Франции зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 с начала пандемии

Министр здравоохранения страны добавил, что это не пик, и предположил, что между Рождеством и Новым годом данный показатель преодолеет отметку в 100 тыс. случаев

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Более 88 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Франции за минувшие сутки, что является для страны новым антирекордом. Такие данные привел в четверг министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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"В то время как волна штамма "дельта" начинает идти на спад, нынешняя волна "омикрона" очень быстро растет. Сейчас мы зарегистрировали наихудший показатель с начала эпидемии, примерно 88 тыс. случаев было зафиксировано [за сутки]", - сказал он, выступая в эфире телеканала BFM. Министр добавил, что это не пик, и предположил, что между Рождеством и Новым годом данный показатель преодолеет отметку в 100 тыс. случаев.

Веран отметил, что сейчас начинают появляться первые научные публикации, согласно которым новый штамм "омикрон", несмотря на высокую заразность, может быть в два раза менее опасным по части риска развития тяжелой формы COVID-19, чем "дельта". "Это хорошая новость, я бы воспринимал ее с осторожным оптимизмом. Однако необходимо дождаться результатов с более широкой выборкой случаев", - прокомментировал он.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
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