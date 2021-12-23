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Пандемия COVID-19

В Брунее подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

По данным местной газеты, диагноз был поставлен пациенту, который 17 декабря прибыл в страну из Великобритании

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Брунее. Об этом сообщила в четверг местная газета Borneo Bulletin со ссылкой на брунейский Минздрав.

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По данным издания, диагноз был поставлен пациенту, который 17 декабря прибыл в страну из Великобритании. Отмечается, что в настоящее время его состояние не вызывает у медиков опасений.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки.

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БрунейПандемия COVID-19
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