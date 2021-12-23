Британские власти заявили о пониженной вероятности госпитализации с омикрон-штаммом

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Лица, инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, на 50-70% реже попадают в больницы, чем те, кто заразился вариантом "дельта". Об этом говорится в обнародованном в четверг исследовании Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Согласно предварительным данным, заразившиеся омикрон-штаммом также на 31-45% реже отправляются в реанимацию, по сравнению с инфицированными разновидностью "дельта". В то же время UKHSA предупредило о том, что штамм "омикрон" передается быстрее, чем предыдущие варианты, в связи с чем сохраняется риск высоких показателей госпитализации и большой нагрузки на систему здравоохранения.

Кроме того, лица, переболевшие COVID-19, могут чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с омикрон-штаммом. По информации ведомства, в настоящее время примерно 10% инфицированных омикрон-штаммом в стране ранее уже переносили заболевание. UKHSA также полагает, что ныне применяемые в стране вакцины менее эффективны при защите от нового штамма, однако бустерная доза с большей вероятностью позволит предотвратить заражение. При этом спустя 10 недель после ревакцинации защита от вируса будет ослабевать.

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид, комментируя результаты исследования, назвал обнадеживающим тот факт, что омикрон-штамм коронавируса реже приводит к госпитализации инфицированных. "Новые данные UKHSA по омикрон-штамму выглядят многообещающе. Хотя двух доз вакцин недостаточно, мы знаем, что бустерные прививки предлагают значительный уровень защиты от этого варианта", - сказал он. В то же время министр добавил, что наблюдаемые в стране антирекорды заболеваемости ковидом не могут не вызывать беспокойство.

Исследование, проведенное UKHSA, подтверждает выводы ученых из Имперского колледжа Лондона, которые в среду сообщили, что риск попасть в больницу людям с положительным ПЦР-тестом на штамм "омикрон" на 15-20% меньше, чем у инфицированных "дельтой". На этом фоне британские СМИ проинформировали, что правительство пока не планирует вводить новые ограничительные меры, несмотря на то, что число случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве в последние два дня впервые с начала пандемии превысило отметку в 100 тыс.