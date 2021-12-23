Гинцбург заявил, что "омикрон" не является более опасным, чем "дельта"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Штамм "омикрон" новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем дельта-штамм, но быстрее распространяется в популяции. Об этом в четверг заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала " Россия-24 ".

"На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм "омикрон" более опасен [чем дельта-штамм], более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции", - сказал он.

Гинцбург отметил, что все, кто привился вакциной от коронавируса "Спутник V", имеют достаточный уровень антител к новому омикрон-штамму.

"Все, кто "Спутником V" провакцинировался, все содержат необходимый, достаточный уровень защитных антител к штамму "омикрон", - сказал он.

Гинцбург отметил, что новый вариант вакцины под омикрон-штамм можно сделать, но пока что в этом нет необходимости. "Нужно ли будет - это нам скажут только клиницисты, которые соответственно увидят, сколько у них тяжелых больных [с омикрон-штаммом] на койках находится и в реанимации. И сколько среди них вакцинированных "Спутником V" по полной схеме", - подчеркнул он.

Глава центра напомнил, что полностью вакцинированных двумя фазами вакцины и заразившихся штаммом "дельта" в реанимации нет, поэтому антигенный состав вакцины менять не пришлось. "Вот ту же самую информацию мы сейчас ждем по поводу омикрона. Эта информация и будет окончательным критерием, чтобы судить, надо запускать модификацию вакцины или не надо", - отметил Гинцбург, выразив надежду, что модификация вакцины все же не понадобится.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 277,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 318 650 случаев заражения, выздоровели 9 139 166 человек, умерли 301 271. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.