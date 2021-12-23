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Пандемия COVID-19

Чехия ужесточила с 27 декабря правила въезда в страну туристов из ЕС

В Чехии продолжает действовать запрет на въезд туристов из РФ

ПРАГА, 23 декабря. /ТАСС/. Въезд в Чехию для граждан других стран Евросоюза с туристическими целями с 27 декабря возможен только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, что должно воспрепятствовать распространению омикрон-штамма. Об этом ТАСС сообщили в четверг в министерстве здравоохранения республики.

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"С понедельника, 27 декабря, въезд в Чехию с туристическими целями для граждан других стран Евросоюза старше 18 лет возможен только со справками об отрицательном результате теста на ковид, что связано с распространением омикрон-штамма коронавируса, - отметили в Минздраве. - От необходимости проходить ПЦР-тесты освобождены получившие три дозы вакцины от коронавируса, зарегистрированной в Евросоюзе".

В Чехии продолжает действовать запрет на въезд туристов из РФ, которая Минздравом отнесена к странам с "очень высоким риском заражения коронавирусом". Исключение действует для сотрудников посольства, а также россиян, проживающих в республике.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
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