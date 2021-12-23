Оппозиция в Хорватии собрала подписи граждан для референдума о ковид-паспортах

ЗАГРЕБ, 23 декабря. /ТАСС/. Оппозиционная хорватская партия "Мост" собрала необходимое число подписей граждан страны для организации референдума по вопросу отмены ковид-паспортов и передачи полномочий о введении или отмене ограничительных мер против COVID-19 от Национального штаба гражданской защиты парламенту республики. Об этом сообщил в четверг журналистам депутат высшего законодательного органа страны от "Моста" Марин Милетич.

"Мы собрали 400 тыс. подписей", - отметил Милетич, добавив, что после их передачи правительству и парламенту для пересчета через месяц должно быть принято решение в отношении проведения референдума.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уже назвал инициативу "Моста" бессмысленной, поскольку ее реализация не изменит систему управления в кризисных ситуациях.

Сбор подписей представителями партии "Мост" проводился во всех регионах Хорватии в период с 4 по 18 декабря. Оппозиция преследует цель противодействовать мерам руководства страны, которые, по ее оценке, ограничивают права и свободы человека.