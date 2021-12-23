Плановый прием в двух поликлиниках Улан-Удэ приостановят 24 декабря после аварии на ТЭЦ

ТАСС, 23 декабря. Плановый прием пациентов в двух городских поликлиниках Улан-Удэ приостановлен в пятницу из-за низкой температуры в помещениях после аварии на ТЭЦ-1. Специалисты будут осуществлять только экстренный прием граждан, сообщается на официальном портале Республики Бурятия.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"В городских поликлиниках №1 и №6 приостановлены плановые приемы в связи с низкой температурой, специалисты осуществляют только экстренные приемы. В клинической больнице "РЖД-Медицина" города Улан-Удэ приостановлен прием новых пациентов, разработана новая маршрутизация, госпитализация будет осуществляться в другие больницы Улан-Удэ", - отмечается в сообщении. За этими исключениями городская система здравоохранения продолжит работать в штатном режиме.

По данным властей, в Железнодорожном районе города приостановлена работа муниципальных детсадов, также не будет работать второй корпус детского сада на ул. Ключевской. Кроме того, приостановлена работа Музея истории Республики Бурятия и Национальной библиотеки, в "Буряад театре" отменены спектакли. В театре оперы и балета продолжается мониторинг температурного режима, работа там продолжается в штатном режиме.

"Физкультурно-спортивный комплекс работает в штатном режиме, кроме бассейна, центральный стадион также продолжит работу в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов, силами МЧС возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Теплоснабжение ограничено более чем в 790 многоквартирных домах и в десятках социальных объектов. Восстановление теплоснабжения в Улан-Удэ, нарушенное после пожара на ТЭЦ-1, планируется 25 декабря.

По решению главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса").