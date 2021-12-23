В Родниках Ивановской области завершили ремонт поликлиники для 6 тыс. детей

ТАСС, 23 декабря. Реконструкцию детской поликлиники, которая была построена в 1999 году и с тех пор ни разу не ремонтировалась, завершили в Родниках Ивановской области. Медучреждение будет обслуживать более 6 тыс. детей, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Ремонт медучреждения проходил благодаря региональному проекту "Решаем вместе", в рамках которого местные жители сами выбирали, на что направить средства в размере 710 млн рублей, вернувшиеся в бюджет области в результате соглашения ивановского фонда поддержки предпринимательства с группой "Продо". Всего по этой социальной программе в регионе будет обновлено девять объектов здравоохранения. Поликлиника в Родниках стала первым таким медучреждением, где был завершен ремонт.

"В обновленной поликлинике обустроили кабинеты терапевтов и узких специалистов, а также кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, массажа, неотложной медицинской помощи, кабинет здорового ребенка, закупили новую мебель и современное оборудование. Всего на реконструкцию клиники из областного бюджета привлекли 38,7 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, в поликлинике создали кабинет для телемедицинских консультаций, призванный при необходимости помочь врачу поставить более точный диагноз. Как рассказал главврач Родниковской ЦРБ Дмитрий Зайцев, сейчас поликлиника полностью укомплектована персоналом, завершается перевозка медоборудования.

По данным правительства региона, до конца года планируется также открыть детские поликлиники №3 и №10 в Иванове и закончить ремонт поликлиники в Шуе.