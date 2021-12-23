В Тульской области отменили требование предъявлять QR-коды в фитнес-центрах и бассейнах

ТУЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности, отменив требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении фитнес-центров, бассейнов и других спортивных объектов. Также до 9 января без QR-кода и ПЦР-теста можно проходить в кафе и рестораны, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"С учетом предложений главного санитарного врача Тульской области, отменяется требование предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом. Необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до 9 января 2022 года приостановлено требование о наличии ковид-сертификатов при посещении кафе и ресторанов.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, разрешено проводить массовые мероприятия с числом участников более 20 человек при наличии QR-кодов вакцинированного или переболевшего. Введен удаленный режим работы для 30% сотрудников, проводится обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 23 декабря, в Тульской области с начала пандемии коронавируса выявлено 73 397 случаев заражения коронавирусом, в том числе 230 - за последние сутки. Выздоровели 64 698 человек, 4 160 пациентов умерли.