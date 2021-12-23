Вакцина для подростков "Спутник М" поступит в Коми до конца декабря

СЫКТЫВКАР, 23 декабря. /ТАСС/. Вакцинация подростков от коронавируса в Республике Коми начнется уже в этом году, вакцина "Спутник М" поступит в регион до конца декабря, сообщил в четверг исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

"В республику вакцина поступит в конце декабря. До 15 лет вакцинация будет происходить исключительно с согласия родителей, либо законных представителей ребенка, а с 15 лет - исключительно с добровольного согласия самого подростка. Небольшие побочные явления, такие как недомогание, чувство ломоты, повышение температуры тела - такие как у препарата "Спутник V" - проходят в течение нескольких дней. Среди противопоказаний стоит отметить: аллергические реакции в анамнезе, а также острые стадии заболеваний или ОРВИ", - сказал Дягилев в видеокомментарии, который распространила пресс-служба Минздрава Коми.

По словам главы Минздрава, вакцина "Спутник М" предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она является аналогом вакцины "Спутник V", только с дозировкой, сниженной в пять раз. Состоит из двух компонентов, то есть вакцинация проводится в два этапа с перерывом в 21 день. По результатам клинических испытаний ее эффективность составляет около 93%. "Прошу вас, привейте подростков, тем более идет "омикрон", мы не знаем, какой он будет. Если вы вакцинированы, то наши дети также должны быть защищены", - призвал жителей Дягилев.

На 23 декабря в Коми выявлено всего 95 800 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 550 человек, умерли 2 540. В регионе объявлена обязательная вакцинация ряда категорий жителей. Среди них занятые в сферах здравоохранения, образования, социальных службах, ЖКХ, торговле. С 1 декабря жителям региона, подлежащим обязательной вакцинации, но не привитым, грозило отстранение от работы. По многочисленным просьбам обязательную вакцинацию продлили до 1 февраля, при этом имеющие высокий титр антител к коронавирусу граждане могут отсрочить прививку. На 23 декабря привито первым компонентом 388 318 человек, это 48,11% всего населения региона или почти 62% взрослого.