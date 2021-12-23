Крупнейший вуз Северного Кавказа займется развитием уличной культуры

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты Северо-Кавказского федерального университета займутся развитием уличной культуры в округе. Работа предусмотрена в рамках соглашения, подписанного между вузом и общественной организацией "Улицы России", сообщили журналистам в четверг в пресс-центре университета.

"Северо-Кавказский федеральный университет и организация "Улицы России" подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие уличной культуры и спорта в контексте формирования креативных индустрий. В свою очередь, руководитель общественной организации "Улицы России" Валентин Работенко поделился планами организации на базе СКФУ всероссийского образовательного форума уличной культуры и спорта", - говорится в сообщении.

В вузе отмечают, что СКФУ может стать центром притяжения талантливой и креативной молодежи. В университете запланированы несколько инфраструктурных решений по развитию спортивных пространств, которые адаптируют для уличной культуры и спорта.

"СКФУ динамично развивает актуальные тренды молодежной среды на Северном Кавказе. Уличная культура активно развивается, формируя отдельное направление креативной индустрии. Это, несомненно, может стать объектом исследований, которые в том числе, будут осуществляться в рамках Школы креативных индустрий СКФУ", - цитирует пресс-центр ректора Дмитрия Беспалова.

Всероссийская общественная организация "Улицы России" была учреждена осенью 2020 года. Первое организационное заседание прошло на площадке конкурса-премии за вклад в развитие уличной культуры "Кардо" в городе Железноводске на Ставрополье. Организация занимается популяризацией различных направлений уличной культуры, среди которых граффити, паркур, воркаут, стритбол и другие.