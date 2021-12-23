В США экс-сотрудницу полиции признали виновной в убийстве темнокожего по неосторожности

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Жюри присяжных в штате Миннесота признало в четверг бывшую сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер виновной в убийстве по неосторожности темнокожего Данте Райта. Трансляцию из зала суда ведут американские телеканалы.

Ранее Поттер были предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности первой и второй степени. Ей грозит наказание в виде 15 лет тюремного заключения и штрафа в размере $30 тысяч по первому пункту, а также 10 лет лишения свободы и $20 тысяч штрафа - по второму. Присяжные признали ее виновной по обоим пунктам.

Защита Поттер просила суд выпустить ее под залог до вынесения приговора, однако судья отвергла это ходатайство адвокатов. Оглашение вердикта намечено на 18 февраля 2022 года.

Стражи порядка в Бруклин-Сентере 11 апреля остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания тот сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего сотрудница городской полиции выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Афроамериканцу оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

В правоохранительных органах заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки Поттер. Она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из пистолета.

Инцидент с Райтом произошел во время суда в Миннеаполисе над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвинявшимся в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. Случившееся привело к массовым столкновениям между протестующими и полицией. Признание Шовина 20 апреля виновным по всем пунктам разрядило обстановку и способствовало прекращению беспорядков.

