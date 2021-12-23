Яровая: встреча Путина с прессой прошла без сенсаций благодаря диалогу власти с людьми

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что вопросы, которые задавали президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции, не были сенсационными именно потому, что система власти работает в постоянном диалоге с обществом. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Яровой.

"Показательно, что все вопросы не носили характер сенсации именно потому, что президент сам и вся система власти России работает в постоянной открытой повестке и в постоянном диалоге с обществом. Это правило, ставшее традицией, сформировано именно президентом не только как стиль его работы, но и как требование ко всем уровням власти, ставшее безусловной ценностью для общества и профессиональной журналистики", - отметила Яровая.

По ее словам, 2021 год стал важным для России с точки зрения политики, так как в стране прошла большая избирательная кампания в регионах и выборы в Госдуму восьмого созыва. При этом, отметила она, на пресс-конференции президента не было ни одного вопроса об этом, "что подтверждает политическую стабильность в стране и работающие принципы демократии". "Несомненно, это важнейшие качества современной России, как и единство публичной власти - это достижения последних лет и стратегическое конкурентное преимущество России", - считает Яровая.