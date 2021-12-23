Власти Нью-Йорка ужесточили санитарные ограничения для встречи Нового года на Таймс-сквер

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Встреча Нового года на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер пройдет при усиленных санитарных ограничениях на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте мэра крупнейшего американского мегаполиса Билла де Блазио.

Ранее сообщалось, что единственным требованием для желающих попасть на торжественную церемонию было предъявление сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса. Однако в четверг мэр города принял решение сократить масштаб торжеств и ввести дополнительные ограничительные меры.

"Наряду с требованием предоставить сертификат прохождения вакцинации и действующее удостоверение личности посетители обязаны будут иметь защитную маску. На каждую смотровую площадку будет допущено меньшее число людей с тем, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции", - говорится в указе градоначальника. Как отмечается в документе, власти города продолжат консультации с экспертами в области здравоохранения и не исключают, что в ближайшие дни ограничительные меры будут еще больше ужесточены.

В последние дни в штате Нью-Йорк ежедневно устанавливаются антирекорды по числу заразившихся коронавирусом. Среди заболевших есть люди, сделавшие две или даже три прививки от коронавируса. На этом фоне де Блазио призывает соблюдать меры санитарной безопасности, сделать бустерную прививку, однако обещает принять все возможные меры, чтобы не вводить новый локдаун.