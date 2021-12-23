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Пандемия COVID-19

Президент Черногории заразился коронавирусом

Мило Джуканович переносит ковид бессимптомно

БЕЛГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом после контакта с инфицированным человеком. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с заразившимся. У президента легкие симптомы [заболевания], он чувствует себя хорошо. В связи с эпидемическими мерами президент находится в самоизоляции и в таком режиме будет исполнять свои обязанности", - говорится в заявлении.

В декабре 2020 года Джуканович был госпитализирован с пневмонией, но в тот момент все тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Черногория по числу как заразившихся коронавирусом на 1 млн человек, так и умерших является одной из самых неблагополучных стран региона. По данным Института общественного здоровья, всего с начала пандемии в республике было подтверждено свыше 161 тысячи случаев инфицирования. Количество летальных исходов достигло 2 385 при населении в 628 тысяч человек.

Теги
ЧерногорияДжуканович, МилоПандемия COVID-19
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