Президент Черногории заразился коронавирусом

БЕЛГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом после контакта с инфицированным человеком. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с заразившимся. У президента легкие симптомы [заболевания], он чувствует себя хорошо. В связи с эпидемическими мерами президент находится в самоизоляции и в таком режиме будет исполнять свои обязанности", - говорится в заявлении.

В декабре 2020 года Джуканович был госпитализирован с пневмонией, но в тот момент все тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Черногория по числу как заразившихся коронавирусом на 1 млн человек, так и умерших является одной из самых неблагополучных стран региона. По данным Института общественного здоровья, всего с начала пандемии в республике было подтверждено свыше 161 тысячи случаев инфицирования. Количество летальных исходов достигло 2 385 при населении в 628 тысяч человек.