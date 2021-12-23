Эксперты предложили сделать бизнесменов наставниками по профориентации школьников

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Шефство региональных лидеров и предпринимателей над детьми с возможностью стажировок на предприятиях может стать новой формой наставничества. Это будет способствовать ранней профориентации учащихся, считают участники круглого стола "Создание условий и организация работы по продвижению среди студентов профессий будущего с использованием широкого спектра современных медиатехнологий" в Общественной палате (ОП) РФ.

В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что институт наставничества давно работает в стране, однако власти постараются шире применять его не только в профессиональной среде, но и в школах.

"Необходимо также развивать новые формы наставничества, когда региональные лидеры в профессиональных сферах или успешные предприниматели берут шефство над детьми, передают им не только свои знания и опыт, но и допускают, так сказать, на производственные места пройти профессиональные пробы и стажировки", - сказал директор проектов Центра проектов направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Борис Соловьев.

Как отметила представитель Российского движения школьников Софья Иваненко, в рамках направления "РДШ-Наука" в шести регионах РФ уже реализуется проект по массовому вовлечению школьников в научно-техническую деятельность. Он подразумевает закрепление за учащимися наставников, работающих в инновационных компаниях. Таким образом, школьники имеют возможность увидеть работу компаний изнутри. "В рамках проекта мы реализовываем экскурсии в передовые лаборатории, передовые инновационные компании, ряд встреч с учеными для того, чтобы школьник понимал, куда он может пойти и что его может ждать", - добавила она.

По мнению исполняющего обязанности ректора национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева Дмитрия Глушко, взаимодействие региональных вузов с крупными предприятиями может стать эффективным способом не только профориентации, но и привлечения абитуриентов. "Профориентация школьников на рабочих местах позволяет нам надеяться на то, что мы сможем привести нового абитуриента в наш вуз", - отметил Глушко, приведя в качестве успешного примера такого сотрудничества работу вуза с фармацевтической компанией "Биохим".