В Ивановской области на 20% обновили автопарк автобусов для сельских школ

ТАСС, 23 декабря. Сельские школы Ивановской области получили 33 новых автобуса, что позволило на 20% обновить школьный автопарк региона и повысить безопасность при перевозке детей. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.

"В этом году в Ивановскую область поступили 33 новых школьных автобуса. Меняем, прежде всего, те, которые отъездили больше десяти лет. На всем транспорте стоит спутниковая система навигация ГЛОНАСС, проблесковые маячки и тахографы - школьникам и водителям должно быть комфортно и безопасно", - сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram. Всего автопарк школьных автобусов региона составляет 170 единиц, таким образом будет обновлено порядка 20% транспорта.

Автобусы отправятся в 19 муниципалитетов региона. "Поручил коллегам не затягивать с документами, чтобы уже с нового года все автобусы вышли на маршруты", - уточнил губернатор.

По данным департамента образования Ивановской области, сейчас на территории региона работают 104 сельские школы, где обучаются более 11 тысяч детей, почти треть из них перевозят школьные автобусы.