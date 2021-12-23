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В Ивановской области на 20% обновили автопарк автобусов для сельских школ

В школы поступили 33 новых транспортных средства

ТАСС, 23 декабря. Сельские школы Ивановской области получили 33 новых автобуса, что позволило на 20% обновить школьный автопарк региона и повысить безопасность при перевозке детей. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.

"В этом году в Ивановскую область поступили 33 новых школьных автобуса. Меняем, прежде всего, те, которые отъездили больше десяти лет. На всем транспорте стоит спутниковая система навигация ГЛОНАСС, проблесковые маячки и тахографы - школьникам и водителям должно быть комфортно и безопасно", - сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram. Всего автопарк школьных автобусов региона составляет 170 единиц, таким образом будет обновлено порядка 20% транспорта.

Автобусы отправятся в 19 муниципалитетов региона. "Поручил коллегам не затягивать с документами, чтобы уже с нового года все автобусы вышли на маршруты", - уточнил губернатор.

По данным департамента образования Ивановской области, сейчас на территории региона работают 104 сельские школы, где обучаются более 11 тысяч детей, почти треть из них перевозят школьные автобусы.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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