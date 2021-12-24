В ВОЗ назвали вакцинацию от ковида "первой линией защиты" во время новогодних праздников

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует привиться от ковида тем, кто еще этого не сделал, в связи с риском резкого роста заражений во время новогодних и рождественских праздников. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в опубликованной в четверг на сайте организации статье назвала вакцинацию "первой линией защиты" в условиях быстрого распространения в мире омикрон-штамма.

"С учетом стремительного распространения и высокой заразности нового омикрон-варианта есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить безопасность свою и своих любимых во время этого [праздничного] периода, - отметила она. - Первая линия защиты - это вакцинация".

Как пояснила Сваминатан, "хотя, как представляется, вакцины менее эффективны для предотвращения инфицирования "омикроном", они по-прежнему дают значительную защиту от тяжелой формы болезни, которая может потребовать госпитализации". "Поэтому если вы не вакцинированы, то сейчас самое время это сделать. А если у вас ослаблен иммунитет или вы подвергаетесь риску, то бустерная прививка поможет вам повысить иммунитет к вирусу", - констатировала она.

Вместе с тем, по словам главного научного сотрудника ВОЗ, одной только вакцинации недостаточно для снижения риска инфицирования в праздники. Исключительно важны санитарные и социальные меры. Сваминатан посоветовала проводить встречи с друзьями на открытом воздухе "в настолько маленьких группах, насколько это возможно". Если встреча организована внутри помещения, то "постарайтесь держать окна открытыми", подчеркнула она, добавив: "Если же слишком холодно, то открывайте окна регулярно, чтобы свежий воздух мог циркулировать". Существенно снизить риск инфицирования помогут также "качественные маски, которые подходят [по размеру] и правильно носятся".

Если же, несмотря на меры предосторожности, произошло заражение и появились симптомы ковида, то, по словам Сваминатан, следует как можно быстрее сделать тест на коронавирус. Ожидая его результатов, нужно "изолироваться от других людей, чтобы прервать цепочку заражения".

По данным ВОЗ на 23 декабря, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 276 436 619 случаев заражения и 5 374 744 летальных исхода. За последние сутки выявлено 822 278 инфицированных, умерли 8 008 человек. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 51 092 599. Далее следуют Индия (34 765 976) и Бразилия (22 219 477). Летальных исходов больше всего в США - 803 744, вторую строку занимает Бразилия (617 948), третью - Индия (478 759).