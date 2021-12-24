Путин проведет совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет по видеосвязи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, планируется подвести итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки, а также представить предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны.

В Кремле отметили, что на заседании с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Совет при президенте РФ по науке и образованию - совещательный и координационный орган, образованный для определения стратегических целей и задач развития научно-технической сферы и образования, приоритетов научно-технологического развития России, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством России важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения главы государства.

Встреча Путина с молодыми учеными

О намерении провести совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию Путин заявил ранее в декабре на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Тогда же глава государства обещал обсудить на Госсовете вопрос обеспечения таких специалистов жильем.

В целом президент обсудил с молодыми учеными широкий круг вопросов. По его словам, с 2000-х годов в России в два раза выросло число молодых ученых. Особое внимание на встрече было уделено и актуальной теме санкций. В этой связи Путин заявил, что санкции Вашингтона в отношении МФТИ и других научных организаций могут объясняться только попыткой США сдержать развитие России. В целом же, по мнению главы государства, инновации сейчас являются одним из важнейших направлений импортозамещения.

Кроме того, президент сообщил о планах разработать специальную программу для поддержки молодых ученых сроком на 10 лет. Путин также выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования и заявил, что будет проработан вопрос совершенствования системы получения президентских грантов молодыми учеными.

Подготовка к заседанию

В среду, 22 декабря, состоялся семинар-совещание с участием глав регионов и представителей профессионального сообщества для подготовки материалов к пятничному заседанию и обсуждения предложений регионов по развитию научно-технологического потенциала.

Тогда вице-премьер Чернышенко сообщил, что программа создания научно-образовательных центров мирового уровня в регионах России может быть продлена до 2030 года. По его словам, научно-образовательные центры позволяют создать кооперацию между субъектами РФ, учебными заведениями и технологическим предпринимателем, квалифицированным заказчиком, который масштабирует и коммерциализирует научные разработки, находящиеся в конкретном регионе в хорошей стадии готовности.

В целом, согласно нацпроекту "Наука и университеты", в России к 2024 году должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.

Кроме того, Чернышенко сообщил, что обязательным условием поддержки строительства кампусов мирового уровня в российских регионах станет создание технопарка. Он выразил надежду, что на Российском инвестиционном форуме (РИФ), который пройдет в феврале 2022 года в Сириусе, будут показаны результаты новой волны отбора кампусов мирового уровня.

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Его задача - привлечь талантливую молодежь в эту сферу, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ, а также сформировать у граждан четкое представление о реализуемых государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.