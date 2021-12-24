Кабмин рассмотрит пакет законопроектов, необходимых для подготовки финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в пятницу. На повестку дня вынесено 17 вопросов, ключевой темой станет рассмотрение законопроектов, нацеленных на подготовку проведения финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

Подготовка в финалу Лиги чемпионов

В частности, министры обсудят проект поправок в закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который создаст правовую основу для подготовки и проведения этого спортивного мероприятия. Кроме того, на заседании будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки касаются установления административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на финальный матч Лиги чемпионов и за продажу поддельных билетов на него. За это правонарушение разрабочики законодательной инициативы предлагают установить административную ответственность (включая административный штраф и административное приостановление деятельности).

Еще один законопроект, вынесенный на обсуждение, предлагает внести изменения в Налоговый кодекс. Речь идет об установлении налоговых льгот в связи с подготовкой и проведением в Санкт-Петербурге мероприятий финального матча Лиги чемпионов в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально город должен был принять решающий матч главного еврокубкового турнира в сезоне 2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне 2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года на стадионе "Газпром-Арена".

Ожидается, что около 40 тыс. иностранных болельщиков посетят этот матч. В организации спортивного мероприятия примут участие 900 волонтеров. При этом, во время финала Лиги чемпионов будет использоваться система идентификации болельщиков (Fan ID). Госдума уже приняла соответствующий закон в третьем чтении.

Право на охоту

На заседании в пятницу кабинет министров намерен рассмотреть проект закона, который должен уточнить основы реализации права на охоту для обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. В июле Конституционный суд (КС) обязал власти России внести изменения в законы об охоте и постановил, что представители коренных малочисленных народов, которые не проживают в традиционных для них местах и желают сохранять свои обычаи, могут охотиться без ограничений, предусмотренных для обычных охотников. В постановлении КС отмечалось, что при внесении изменений "федеральный законодатель должен обеспечить учет мнения представителей этих народов".

Это решение было принято по жалобе на законодательство представителя малочисленного финно-угорского народа саамов Андрея Данилова из Мурманской области. Данилов живет в квартире в Оленегорске и официально работает, однако для сохранения традиций мужчина решил в выходные и отпуска вести образ жизни, характерный для его народности: собирать дикорастущие растения, рыбачить, охотиться и заниматься ремеслами в местах, где жили его предки. По закону ему, как представителю малочисленного народа, в охотничьем билете должны были поставить отметку о том, что он может охотиться без каких-либо разрешений для сохранения традиционного образа жизни, однако в Минприроды Мурманской области он получил отказ.

Законодательные новации

Правительство рассмотрит также проект поправок в Бюджетный кодекс, которые дадут возможность использовать средства региональных дорожных фондов на ремонт трамвайных путей, совмещенных с проезжей частью. Еще один пункт касается изменений в таможенное законодательство, которое сейчас предусматривает, что правовые акты в сфере таможенного регулирования вступают в силу не ранее чем через 30 дней после их официального опубликования. "В целях решения задач, связанных с оперативным реагированием на изменение экономической и внешнеторговой рыночной конъюнктуры, законопроект предусматривает возможность устанавливать иные сроки вступления в силу актов о таможенном регулировании", - говорится в материалах кабмина.

В повестку включен и проект поправок в Кодекс торгового мореплавания РФ и другое законодательство, которыми вводится ряд понятий, связанных с автономным (безэкипажным) судовождением. Будут прописаны "особенности эксплуатации автономных судов, включая полное или частичное <...> отсутствие на борту экипажа", особенности проведения их лоцманской проводки, ответственность за возможный вред при навигационных происшествиях и другие изменения.

Также кабмин в пятницу планирует утвердить перечень из 58 общероссийских спортивных федераций, которые получат в 2022 году гранты в виде субсидий из федерального бюджета.

Кроме того, из резервного фонда правительства планируется выделить средства на имущественный взнос в ВЭБ.РФ на реализацию приоритетных инвестпроектов на Дальнем Востоке. Как отметили в кабмине, проектом распоряжения запланировано осуществить финансирование строительства канатной дороги через приграничную реку Амур между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, модернизацию аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском и создание круглогодичного тепличного комплекса в Магадане.

Выделение средств

Правительство, как планируется, одобрит выделение средств на модернизацию и приведение в нормативное состояние в 2022 году не менее 1 195 отделений и иных объектов почтовой связи "Почты России", расположенных в сельской и труднодоступных местностях.

Еще одна статья расходов - направление в 2022 году средств на выполнение планов социального развития центров экономического роста в Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе.

Еще одним распоряжением кабинет министров должен выделить деньги на проведение до конца 2026 года капитального ремонта не менее 7 300 зданий общеобразовательных организаций.