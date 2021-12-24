В Екатеринбурге представят архивные фото и документы к юбилею прокуратуры России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Архивные фото и документы свердловской прокуратуры, редкие издания по истории развития ведомства представят на выставке в Свердловской областной библиотеке им. Белинского в Екатеринбурге к 300-летию прокуратуры России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе библиотеки.

Российская прокуратура учреждена указом Петра I в январе 1722 года.

"С 24 декабря в Свердловской областной библиотеке им.Белинского при содействии прокуратуры Свердловской области открывается выставка, посвященная 300-летию прокуратуры России. <…> Посетители познакомятся с редкими изданиями, посвященными истории и современности прокуратуры Российской Федерации, методическими и нормативными материалами, архивными фотографиями и документами прокуратуры области. Выставка даст возможность познакомиться с изданиями из фондов книгохранения библиотеки, справочно-библиографического отдела, Центра депозитарного хранения документов, Свердловского регионального центра Президентской библиотеки", - рассказали в пресс-службе.

Выставка "Прокуратура России: от империи до федерации" будет работать до 28 декабря. Здесь также представят книги прокуроров-фронтовиков, расскажут об отличившихся работниках. "С помощью виртуального музея истории прокуратуры России каждый желающий сможет увидеть уникальные экспонаты. А электронные ресурсы Президентской библиотеки дополнят выставку достоверными документами, материалами и современными научными исследованиями на данную тему", - также добавили в библиотеке.