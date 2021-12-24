Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы для школьников из-за COVID-19

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения России не планирует продлевать зимние каникулы для учащихся школ из-за пандемии, а также рекомендовать школам уйти на отдых раньше запланированного срока. Регионы должны решить это сами, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

"По поводу продления каникул из-за пандемии - это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. <…> Что касается ранних каникул - каждый регион решает сам", - сообщил Кравцов.

Он напомнил, что власти Москвы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря. "Здесь никак это не отражается на учебной программе и на содержании. Потому что конец года - это в основном повторение уже пройденного материала. В этом отношении опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране", - сообщил Кравцов.

О вакцинации

Вопрос вакцинации детей от ковида находится в компетенции врачей, также нужно учитывать мнение родителей ребенка. Минпросвещения находится в тесном контакте с Минздравом по данному вопросу, заявил Кравцов.

"Сейчас идет третья фаза. Поэтому здесь мы работаем в контакте с коллегами из Министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается детей и прививок детей - это полностью компетенция врачей, Министерства здравоохранения, и вопрос должны решать сами родители. Или ребенок, если он совершеннолетний", - прокомментировал Кравцов.

О дистанционном формате обучения

Дистанционный формат обучения в школах в 2022 году планируется использовать в исключительных случаях, пока что предпосылок к этому нет, заявил глава Минпросвещения.

"Что касается формата, мы в следующем году, и уже после зимних каникул [будем использовать] очный формат. Дистанционный формат в исключительных случаях, если это будет как-то связано с эпидемиологической ситуацией. Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы. Будем смотреть, как праздники будут идти, какая будет эпидемиологическая ситуация. Как уже сказал, пока идем в графике", - заявил Кравцов.

Министр отметил, что соблюдение антиковидных требований Роспотребнадзора в период праздников поможет избежать ухудшения эпидситуации.