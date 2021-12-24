Кравцов заявил, что рекомендаций сделать 30 декабря выходным для педагогов не планируется

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Необходимости из-за пандемии делать 30 декабря выходным днем для педагогов, как это было в 2020 году, в текущем году нет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"По 30-му [декабря]: здесь регионы самостоятельно решают вопрос. В прошлом году у нас была соответствующая эпидемиологическая ситуация. В этом году такой остроты нет, поэтому здесь каждый регион решает самостоятельно", - заявил Кравцов.

В прошлом году Минпросвещения рекомендовало регионам сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов. На совместном заседании Госсовета РФ и Совета по нацпроектам 23 декабря прошлого года президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года нерабочим днем.