Все школы РФ с 2023 года подключат к государственной информационной системе "Моя школа"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Все российские школы с 2023 года будут подключены к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Моя школа", на базе которой будет размещен верифицированный образовательный контент. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"У нас создана федеральная государственная система "Моя школа", на которой будет размещена "Библиотека образовательного контента". И с 1 января 2022 года 15 регионов уже будут работать фактически в государственной информационной системе. Это апробация. А с 1 января 2023 года уже все школы [будут подключены]", - сообщил Кравцов.

По его словам, в связи с этим 14 тыс. школ были оснащены необходимым оборудованием, к концу 2022 г. оснастить планируется еще 20 тыс. учебных заведений.

В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). В Минпросвещения поясняли, что главная цель внедрения ЦОС - создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России. Эксперимент предполагает оснащение школ нужной инфраструктурой, предоставление им доступа к высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента.

ФГИС "Моя школа" - это единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам, который реализуется в рамках эксперимента по внедрению ЦОС.