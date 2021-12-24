Кравцов заявил, что порядок ведения просветительской деятельности разрабатывается

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подзаконные акты к закону о просветительской деятельности разрабатываются, их планируется принять в следующем году. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Подзаконные акты разрабатываются, и они будут приняты. Единственное: взяли паузу, чтобы их более качественно подготовить, чтобы все мнения возможные максимально учесть", - сообщил Кравцов.

По его словам, работа идет в плановом режиме. "И в следующем году она будет завершена, и подзаконные акты будут приняты", - добавил министр.

О противоречиях с орфографической комиссией РАН

Минпросвещения устранило противоречия с орфографической комиссией РАН по новому своду правил русской орфографии, его планируется утвердить в начале следующего года, заявил Кравцов.

Кравцов объяснил, что орфографическая комиссия РАН параллельно с Минпросвещения вела свою работу по своду. "Наша - только часть, и то отвечающая вызовам времени. У них большая работа была, и когда они увидели вот эту маленькую часть, они сказали: "Нет, есть большая работа. Давайте, если вносить будем, то будем все, что мы предполагаем". И мы договорились с ними, что сейчас мы внесем только часть минимальную, а потом, когда все обсудим, и их результаты на нашей большой правительственной комиссии мы готовы внести", - сказал Кравцов.

По его словам, свод планируется утвердить в начале следующего года. "Сегодня эти все противоречия устранены, они это поняли, я с ними встречался, мы это обсуждали подробно. Они согласились, что мы в начале следующего года утвердим эти минимальные нормы <...>, то, что сегодня по факту сложилось. И мы с ними это все согласовали", - сообщил министр.

В начале ноября Минпросвещения РФ опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства, которым определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил орфографии и пунктуации. В документе отмечалось, что первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании, стали правила, утвержденные в 1956 году, но за прошедшее время в их формулировках обнаружился ряд пропусков и неточностей, а в языке произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых не регламентировано.

Предполагается, что новый свод "будет не только отражать нормы, зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учетом современной практики письма". Отмечалось также, что в качестве исполнителей по его созданию были привлечены представители орфографической комиссии РАН, свод планировалось доработать к концу 2021 года.